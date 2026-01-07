На станции метро "Бульвар Генерала Карбышева" уложат более 600 км инженерных сетей

На строящейся станции "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро будет уложено более 600 километров инженерных сетей. Рабочие установят системы электроснабжения, освещения, вентиляции, дымоудаления, водоснабжения и канализации.

Оформление станции посвящено инженерным войскам: колонны на платформе украсят художественными барельефами. Станция будет иметь два подземных вестибюля с выходами к жилым домам, общественным зданиям и остановкам наземного транспорта.

