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06 мая, 15:15

Транспорт

Электросамокаты будут автоматически замедляться в центре Москвы с 7 по 9 мая

Электросамокаты будут автоматически замедляться в центре Москвы с 7 по 9 мая

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С 7 по 9 мая в столице начнут действовать ограничения движения электросамокатов в центральной части города в связи с праздничными мероприятиями. Как сообщили в одном из сервисов кикшеринга, в эти дни автоматически активируются зоны запрета и ограничения скорости.

Самокат будет либо замедляться до 15 километров в час, либо плавно останавливаться. Продолжить движение в такой зоне можно будет только пешком, ведя самокат рядом с собой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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