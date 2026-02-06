Общая интенсивность на дорогах Москвы составила 3 балла утром 6 февраля

Общая интенсивность на дорогах Москвы составляет 3 балла утром 6 февраля. Дептранс сообщил, что на внешней стороне 91-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин.

На месте работают оперативные службы города, движение затруднено на 2,5 километра. Рекомендуется выбирать маршруты объезда.

Кроме того, на Открытом шоссе в районе остановки "Тагильская улица" задерживаются трамваи № Т1, 13, 36 и 46. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.