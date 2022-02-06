Два автомобиля застряли на трамвайных путях в Москве

Сразу два автомобиля застряли на трамвайных путях в районе станции метро "Пролетарская". Среди застрявших – машина скорой помощи.

По словам очевидцев, так водители пытались сэкономить время и объехать затор.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

