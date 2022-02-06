Два человека пострадали в аварии на 60-м километре МКАД

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Два человека пострадали в аварии в районе 60-м километре МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Ранее в Дептрансе сообщили о массовом ДТП перед развязкой МКАД и Рублевского шоссе.
"По предварительным данным, на участке МКАД от 57-го по 60-й километр произошли четыре ДТП с участием порядка девяти транспортных средств. В результате пострадали два человека", – рассказали в экстренных службах.
Пострадавшие выявлены в аварии с участием "Газели" и автокрана.
По информации столичного департамента транспорта, в районе места происшествия перекрыты три полосы движения. Проезд сильно затруднен, водителей просят выбирать пути объезда.
В районе 61 километра МКАД перекрыты три полосы из пяти