Два человека пострадали в аварии на 60-м километре МКАД

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Два человека пострадали в аварии в районе 60-м километре МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Ранее в Дептрансе сообщили о массовом ДТП перед развязкой МКАД и Рублевского шоссе.

"По предварительным данным, на участке МКАД от 57-го по 60-й километр произошли четыре ДТП с участием порядка девяти транспортных средств. В результате пострадали два человека", – рассказали в экстренных службах.

Пострадавшие выявлены в аварии с участием "Газели" и автокрана.

По информации столичного департамента транспорта, в районе места происшествия перекрыты три полосы движения. Проезд сильно затруднен, водителей просят выбирать пути объезда.