Три полосы движения перекрыты в районе 61-го километра МКАД из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько легковых и грузовых автомобилей столкнулись на 61-м километре МКАД, в районе развязки с Рублевским шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На 61-м километре внутренней стороны МКАД (перед развязкой с Рублевским шоссе) произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых машин", – объявили в ведомстве.

Движение в районе места происшествия осуществляется по двум полосам из пяти возможных.

Обстоятельства инцидента уточняются. На месте ДТП работают оперативные службы города.

Накануне, 5 февраля, грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье. Из-за ликвидации последствий аварии было перекрыто движение транспорта.