"Аэрофлот" отменил рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау

"Аэрофлот" отменил сегодняшние рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Изменения произошли на фоне беспорядков в Казахстане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.