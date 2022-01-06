Военные на БТР окружили участников беспорядков в центре Алма-Аты – СМИ

Фото: ТАСС/Турар Казангапов

В центре Алма-Аты военные на бронемашинах и БТР взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков. Об этом в четверг утром, 6 января, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации агентства, на площади идет перестрелка. Туда стянуто около 50 единиц техники.

"В центре площади – около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что накануне в ходе беспорядков в Алма-Ате были избиты 500 гражданских лиц и сожжены 120 автомобилей. По словам начальника департамента полиции Каната Таймерденова, сожжены были также 33 полицейские машины, бригады скорой помощи и пожарные автомобили.

В ходе беспорядков также были разбиты свыше 100 магазинов и объектов торговли, а также почти 200 предприятий общепита.