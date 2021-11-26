Ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Текущий ремонт более 20 мостовых сооружений завершили в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".
По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, содержанию таких конструкций уделяется отдельное внимание.
"За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта", – отметил заммэра.
Он уточнил, что это позволило продлить срок пользования их и сделать более удобные условия для автомобилистов и пешеходов.
В общей сложности в текущем году провели ремонт более 110 тысяч квадратных метров гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.
Среди обновленных объектов – Дорогобужский, Лужнецкий, Матросский, Химкинский мосты, Лужнецкая, Ленинградская, Савеловская, Велозаводская, Звенигородская эстакады, а также Северо-Западный и Новоалексеевский тоннели.
В преддверии зимнего сезона полностью завершились работы по текущему ремонту деформационных швов на 46 мостовых конструкциях, включая Бережковский, Астаховский и Очаковский мосты.
Ранее стало известно, что самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД построят по проекту реконструкции развязки в районе улицы Верхние Поля. Отмечается, что переход позволит обеспечить безопасность горожан.
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