Самый длинный надземный переход на МКАД появится в районе улицы Верхние Поля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД построят по проекту реконструкции развязки в районе улицы Верхние Поля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства столицы.
По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, в этом районе находятся много крупных торговых и коммерческих объектов, соответственно, они являются местами массового посещения людей. Поэтому переход позволит обеспечить безопасность горожан.
"Сергей Собянин поставил задачу обеспечить здесь надежные и безопасные пешеходные связи, в том числе и посредством пешеходных переходов", – уточнил Загрутдинов.
Пешеходный переход построят вдоль левоповоротного съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. У него будут четыре башни-схода с лифтами, промежуточные опоры и четыре пролетных строения суммарной протяженностью 317,74 метра.
Уточняется, что две башни-схода возведут по обе стороны Верхних Полей, а две другие – по обе стороны МКАД. Башня-сход с внешней стороны МКАД соединяется с ТЦ "Мега".
В пресс-службе департамента объяснили, что в составе конструкций перехода предполагаются лифтовые шахты с тамбурами и помещения для обслуживания лифтов, помещение видеонаблюдения, электрощитовые и помещение водомерного узла.
Ранее сообщалось, что на Волоколамском шоссе открылся мост через реку Сходня. Он позволит разгрузить районы, расположенные рядом с магистралью.
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