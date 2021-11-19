Более 13 тысяч машино-мест появилось на перехватывающих парковках в Москве с 2013 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 2013 было оборудовано более 13 тысяч машино-мест, расположенных на бесплатных перехватывающих парковках, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Департамент городского имущества передал ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" более 50 гектаров земли, на которых уже обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумом общей вместимостью около 13,3 тысячи машино-мест", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что это благоустроенные площадки, находящиеся в транспортно-пересадочных узлах около станций метро, МЦК и железных дорог.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что эти парковки позволяют ускорить ежедневный путь для тысяч граждан.

"Помимо того, что это комфортные обустроенные парковки со шлагбаумом, разметкой и контролером, они бесплатны для тех, кто пересаживается с личного автомобиля на метро, МЦК или МЦД и совершает не менее двух поездок в день (с первой поездкой от ближайшей станции)", – сказал Ликсутов, добавив, что программу перехватывающих парковок продолжают развивать.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что больше всего перехватывающих парковок расположены на юге столицы – 16, на востоке – 13, на юго-западе – 10, а также 6 – на северо-востоке, еще по 5 площадок – на северо-западе, юго-востоке и в ТиНАО, по 3 – на западе и севере.

Ранее руководитель комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в 2022 году планируют завершить строительство многоуровневой перехватывающей парковки в составе транспортно-пересадочного узла "Ховрино". Парковка на 200 машино-мест расположится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда.

ТПУ "Ховрино" уже объединил одноименную станцию Замоскворецкой линии метро, маршрут МЦД-3 и международный автовокзал "Северные ворота".

