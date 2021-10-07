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Город

07 октября, 23:47

Парковка возле платформы "Кокошкино" в ТиНАО открылась после ремонта

город

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Парковка возле платформы "Кокошкино" Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) в ТиНАО возобновила свою работу после реконструкции. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Работа парковки со шлагбаумом у платформы "Кокошкино" восстановлена", – говорится в сообщении.

Парковка была закрыта на ремонт 10 сентября.

Ранее сообщалось, что перехватывающую парковку у станции метро "Домодедовская" закрыли на ремонт с 7 октября. В департаменте призвали автовладельцев пользоваться перехватывающей парковкой № 9226 или обычными платными парковками на улице Генерала Белова, Каширском шоссе и улице Воронежской.

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