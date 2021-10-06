Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

10:02

Российские ученые создали технологию для оценки загруженности парковок

технологии транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские разработчики создали технологию, позволяющую оценить загруженность парковок во дворах. Об этом RT рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Технология базируется на использовании радиомодулей, которые встраивают в фонари. Они отслеживают загруженность парковок.

"Данные загружаются в единый центр, и с помощью нейросетевой библиотеки система обрабатывает, анализирует и визуализирует полученную информацию в виде тепловых карт, точек, графиков и таблиц", – пояснил сооснователь компании-разработчика EMIIA AI Владимир Старостин.

Внедрение технологии позволит не только создать полезные сервисы для населения, но и выстроить предиктивную аналитику и вывести рекомендации для городских структур на основе интеллектуального анализа полученных данных.

В настоящее время также разрабатывается сервис, позволяющий автомобилистам с помощью чат-бота, интегрированного в геоинформационную систему, получать данные о загруженности парковки по конкретному адресу.

Весной этого года приложение "Московский транспорт" стало показывать свободные места на парковках столицы. Также появилась функция, позволяющая проверять загруженность наземного транспорта, станций и вагонов метро.

Эксперты рассказали, можно ли аннулировать штраф, если разметка разрешала парковку

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать