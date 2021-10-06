Российские ученые создали технологию для оценки загруженности парковок

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Российские разработчики создали технологию, позволяющую оценить загруженность парковок во дворах. Об этом RT рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Технология базируется на использовании радиомодулей, которые встраивают в фонари. Они отслеживают загруженность парковок.

"Данные загружаются в единый центр, и с помощью нейросетевой библиотеки система обрабатывает, анализирует и визуализирует полученную информацию в виде тепловых карт, точек, графиков и таблиц", – пояснил сооснователь компании-разработчика EMIIA AI Владимир Старостин.

Внедрение технологии позволит не только создать полезные сервисы для населения, но и выстроить предиктивную аналитику и вывести рекомендации для городских структур на основе интеллектуального анализа полученных данных.

В настоящее время также разрабатывается сервис, позволяющий автомобилистам с помощью чат-бота, интегрированного в геоинформационную систему, получать данные о загруженности парковки по конкретному адресу.

Весной этого года приложение "Московский транспорт" стало показывать свободные места на парковках столицы. Также появилась функция, позволяющая проверять загруженность наземного транспорта, станций и вагонов метро.

