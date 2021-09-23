В России создали автомобиль для принятия экзаменов на права без инспектора

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В Казани разработали первый в мире автомобиль, способный самостоятельно оценивать кандидата на вождение. Оценку экзаменуемому машина дает с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает "Пятый канал".

Предполагается, что система позволит исключить субъективный подход автоинспектора во время экзамена.

Руководитель проекта Максим Магдалинов рассказал, что работа нейросетей строится на распознавании таких элементов, как дорожная разметка и сигнал светофора, которые недоступны для определения с помощью радара.

Присутствие сотрудника ГИБДД на экзамене по-прежнему останется обязательным. Именно он будет контролировать процесс и принимать окончательное решение.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, как сдать на права с первого раза. По его словам, успешно получить водительское удостоверение с первой попытки помогут дополнительные уроки в процессе обучения, а также стрессоустойчивость и внимательность человека.