Полицейские начали проверять QR-коды вместо бумажных документов на машины

Инспекторы ГИБДД начали проверять QR-коды вместо бумажных документов на машины.

Водителям для этого необходимо скачать мобильное приложение "Госуслуги.Авто". После авторизации в нем загрузятся данные СТС из реестра транспортных средств в необходимом виде.

До конца года система будет работать в тестовом режиме, поэтому инспектор вправе потребовать и бумажный документ. А позже в новом приложении можно будет оплачивать штрафы, или даже записываться на замену водительских прав.

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