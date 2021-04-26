Приложение "Московский транспорт" стало показывать свободные места на парковках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приложение "Московский транспорт" обновили, сообщает пресс-служба департамента транспорта в телеграм-канале.

Приложение стало показывать свободные места на парковках. Также появилась функция, позволяющая проверять загруженность наземного транспорта, станций и вагонов метро.

Кроме того, теперь прямо в приложении можно покупать абонементы на велопрокат и кикшеринг.

Ранее в приложении "Московский транспорт" появилась интерактивная схема метро. Москвичи и гости столицы могут построить на интерактивной карте наиболее удобные маршруты для передвижения в метро, на МЦК и МЦД.

Кроме того, программа покажет, как сильно загружены выходы из подземки, найдет удобные вагоны для пересадки и внесет нужные станции в избранное. Приложение также позволяет найти станции с туалетами, банкоматами и другими объектами инфраструктуры.