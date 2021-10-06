Перехватывающую парковку у метро "Домодедовская" закроют на ремонт с 7 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Перехватывающая парковка у станции метро "Домодедовская" будет закрыта на ремонт с 7 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Перехватывающая парковка № 9227 около станции метро "Домодедовская" будет закрыта на ремонт с 7 октября. О восстановлении работы парковки сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

В департаменте призвали автовладельцев пользоваться перехватывающей парковкой № 9226 или обычными платными парковками на улице Генерала Белова, Каширском шоссе и улице Воронежской.

"Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении "Парковки Москвы", – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что перехватывающая парковка у станции метро "Выхино" откроется после ремонта 27 сентября. Она была закрыта 6 сентября.