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Политика

17:32

МИД РФ прокомментировало ситуацию с протестами в Казахстане

происшествия за рубежом политика

Фото: AP Photo/Yan Blagov

В министерстве иностранных дел РФ выразили надежду на стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

"Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты", – указали в ведомстве.

Протесты в Казахстане начались в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Местные жители требовали снизить двукратно выросшие цены на газ. Впоследствии президент страны поручил ввести госрегулирование стоимости топлива.

На данный момент из-за протестов введен режим чрезвычайной ситуации в Алма-Аты, Алма-Атинской области и Мангистауской области. Позже ограничения ввели и в столице Казахстана, Нур-Султане, в том числе с комендантским часом.

Вечером 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что попытки дестабилизации ситуации будут жестко пресекаться.

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