Движение поездов под Воронежем восстановили после повреждения путей

На перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области завершены восстановительные работы. Утром там было повреждено железнодорожное полотно, из-за чего движение оказалось затруднено. Как сообщил губернатор региона, участок вновь открыт для движения поездов.

Из-за ЧП более 20 пассажирских составов, следующих в южном направлении и обратно, прибыли с опозданием. Информацию о текущем расписании можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на официальном сайте ОАО "РЖД".

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