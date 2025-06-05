В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 июня

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Гагаринского тоннеля, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в районе станции метро "Петровско-Разумовская", на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, а также в пределах Садового кольца.

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