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05 марта, 22:15

Транспорт

Производители авто рассказали о развитии отрасли в последние годы в Москве

Производители авто рассказали о развитии отрасли в последние годы в Москве

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Автомобилестроение в Москве показало рекордные результаты по итогам 2023 года. В городе благодаря новым технологиям создают транспорт будущего. Электрокары и гибриды переводят на российские компоненты и используют собственные наработки.

Так, автомобиль Aurus Senat на водородном топливе поражает не только представительским видом, но и инновационностью и экологичностью. В отличии от бензиновой или дизельной модели, вместо двигателя внутреннего сгорания под капотом зеленого автомобиля будущего скрывается электрохимический генератор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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