05 марта, 22:15Транспорт
Производители авто рассказали о развитии отрасли в последние годы в Москве
Автомобилестроение в Москве показало рекордные результаты по итогам 2023 года. В городе благодаря новым технологиям создают транспорт будущего. Электрокары и гибриды переводят на российские компоненты и используют собственные наработки.
Так, автомобиль Aurus Senat на водородном топливе поражает не только представительским видом, но и инновационностью и экологичностью. В отличии от бензиновой или дизельной модели, вместо двигателя внутреннего сгорания под капотом зеленого автомобиля будущего скрывается электрохимический генератор.
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