В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 декабря

Наиболее плотное движение в сторону центра Москвы сейчас наблюдается на Дмитровском, Ярославском и Ленинградском шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

В течение дня возможны локальные затруднения в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Варшавском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

