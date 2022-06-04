Ретроавтомобили и трамваи прибыли на Чистопрудный бульвар в Москве

В Москве проходит парад ретротранспорта. По городу проехали десятки раритетных машин. Они уже прибыли на Чистопрудный бульвар, где будут стоять до 17:00.

Москвичи смогут рассмотреть авто и мотоциклы времен СССР, трамваи разных поколений и экспонаты Музея гаража особого назначения ФСО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

