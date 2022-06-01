Красочный забег пройдет в Москве 5 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

5 июня в Москве состоится самый яркий и необычный старт этого года – Красочный забег. Участники откроют летний сезон и пробегут 5 километров по территории "Лужников" через четыре зоны с красками разных цветов.

Красочный забег проводится с 2013-го, и в этом году он состоится впервые после двухлетнего перерыва.

Забег не похож на классические соревнования: на нем можно не думать о результате и личных рекордах и дать себе возможность расслабиться и повеселиться – кидаться краской, танцевать и делать креативные фотографии всей семьей. Позитивные эмоции на этом старте важнее финишного времени, а подготовка к забегу заключается не в выборе экипировки, а в создании костюма.

Фантазия бегунов не знает границ: наряды участников ежегодно удивляют зрителей и организаторов. В разные годы на старте можно было встретить героев кинофильмов и комиксов, мифических персонажей, людей в пижамах, невест и даже динозавра! Организаторы поддерживают фантазию участников и проводят уже традиционный конкурс на самый необычный костюм. Для этого перед началом старта необходимо подойти к колоколу финишера и зарегистрироваться у волонтеров. Они зафиксируют стартовый номер, контактный телефон и сфотографируют наряд. В конце мероприятия организаторы забега выберут трех участников в самых необычных костюмах и наградят их памятными призами.

После церемонии награждения наступит самая веселая часть мероприятия: над стартово-финишным городком в "Лужниках" пройдет красочный фейерверк. Тысячи участников одновременно подбросят в воздух заранее приготовленную краску, а организаторы сделают буйство цвета еще масштабнее – со сцены будет запущена дополнительная волна красочного фейерверка.

Основная онлайн-регистрация на Красочный забег уже закончилась. Дополнительная регистрация будет открыта 2–3 июня на сайте, а также офлайн в дни выдачи стартовых пакетов – 3 и 4 июня. Мест осталось мало, но еще есть возможность присоединиться к беговому карнавалу!

Ранее стало известно, что более 100 семейных фестивалей пройдут в рамках программы "Мой район" в Центральном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах столицы этим летом. На площадках родители смогут поиграть с детьми, а любители активного отдыха – принять участие в соревнованиях. Помимо этого, запланированы зарядка со спортсменами, семейный забег и серия мастер-классов от участников конкурса "Лица района".