Пассажирам задержанного на Шри-Ланке самолета оформляют билеты в Москву

Пассажирам задержанного на Шри-Ланке самолета "Аэрофлота" оформляют билеты в Москву. По данным СМИ, скорее всего туристы смогут вернуться домой в предстоящие выходные.

Росавиация попросила Шри-Ланку согласовать вылет борта "Аэрофлота" из страны. Пока туристы находятся в гостинице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.