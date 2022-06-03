На фестивале "Рыбная неделя" пройдет концерт со звездами "Радио Дачи"

Фото: предоставлено артистами
В рамках фестиваля "Рыбная неделя" на Тверской площади состоится большой праздничный концерт со звездами "Радио Дачи". Мероприятие начнется 4 июня в 16:00.
Со сцены свои хиты исполнят Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Александр Айвазов, группа "Чили", IVAN, Александр Добронравов и другие артисты. Также у каждого зрителя будет возможность выиграть призы, главный из которых – шикарный мангал от "Радио Дачи".
В этот же день в 13:00 ведущие радиостанции Таня Фишер и Илья Муромов проведут мастер-класс по приготовлению ухи из стерляди с белыми грибами и на бульоне из петуха. Всего сварят 100 литров супа, а попробовать его сможет каждый желающий. Кулинарный мастер-класс продлится порядка двух часов. Здесь также будет зрелищное шоу от шеф-повара, советы, как нужно выбирать рыбу для разных блюд, и секреты ее приготовления.
Фестиваль "Рыбная неделя" проходит в Москве с 27 мая по 5 июня. Для посетителей работают 23 площадки, на которых горожане могут приобрести десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов. Между Манежной площадью и площадью Революции открыли самый крупный в столице рыбный рынок площадью 700 квадратных метров.
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