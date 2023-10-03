Пользователей электросамокатов и велосипедов могут обязать купить страховку в РФ

Пользователей электросамокатов и велосипедов обяжут купить страховку. Об этом на фоне роста ДТП задумались в Госдуме, сообщила газета "Известия". Авторы идеи считают, что новая мера позволит возместить ущерб здоровью и имуществу пострадавших от двухколесных средств.

Тем временем в Центробанке заявили, что сначала нужно решить ряд задач, не связанных со страховым законодательством. Например, урегулировать вопросы идентификации пользователей транспортных средств, а также утвердить порядок фиксации ДТП.

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