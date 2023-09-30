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30 сентября, 03:30

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"Мой район. Навигатор": D4 связал линии метро, МЦК, БКЛ и другие три диаметра

"Мой район. Навигатор": D4 связал линии метро, МЦК, БКЛ и другие три диаметра

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МЦД-4 связал линии московского метрополитена, МЦК, БКЛ и другие три диаметра. Четвертый диаметр запустили в начале осени, теперь у пассажиров появились удобные бесплатные пересадки и альтернативные варианты маршрутов. Дело в том, что МЦД-4 проходит практически через всю столицу.

На первый диаметр с МЦД-4 можно пересесть на станции "Савеловская". Там есть комфортный подземный переход. С D4 на БКЛ можно перейти на станциях "Аминьевская" и на "Нижегородской".

Кроме того, четвертый диаметр соединил семь центральных вокзалов столицы. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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