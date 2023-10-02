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02 октября, 12:30

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Собянин: к концу года благоустроим территории возле 11 станций МЦД

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К концу 2023 года в Москве благоустроят территории у 11 станций Московских центральных диаметров. Известно, что работы по большинству адресов уже закончили. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы подчеркнул, что специалисты убрали под землю воздушные линии, а также сделали дополнительные водосточные сети. Так, будут благоустроены территории рядом со станциями Переделкино, Кокошкино, Минская, Очаково, Внуково, Крекшино, Минская, Поклонная, Санино (МЦД-4), Марьина Роща, Трикотажная (МЦД-2) и Зеленоград – Крюково (МЦД-3).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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