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03 июля, 11:15

Транспорт

На Комсомольской площади появится трехпутный трамвайный перекресток

На Комсомольской площади появится трехпутный трамвайный перекресток

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На Комсомольской площади приступили к соединению новой трамвайной линии по проспекту Академика Сахарова с уже действующей транспортной сетью города. Впервые здесь появится трехпутный трамвайный перекресток.

Благодаря нему маршруты в сторону метро "Проспект Мира" и "Чистые пруды" будут четко разделены по направлениям. Какие еще изменения ожидают трамвайную сеть столицы?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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