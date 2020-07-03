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03 июля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Эксперты рассказали, как хакеры могут взламывать телефоны через Bluetooth-устройства

Россиян предупредили о санкциях за нарушение новых правил хранения личных данных

Миллион россиян скачали приложение MAX

Семь видеоигр представлено в рамках акселератора "Фабрика видеоигр"

Лучших разработчиков пригласили в столичный проект "Лидеры цифровой трансформации"

Новости мира: в Дубае испытали летающее такси

"Пятерочка" открыла первый фиджитал-магазин

В Москве появилось новое приложение для аренды велосипедов и электроскутеров

Короткие вертикальные сериалы от ИИ начали набирать популярность в соцсетях

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Лучшего водителя электробуса 2025 года назвали по итогам конкурса "Московские мастера". Первое место занял Роман Виноградов, второе – Дмитрий Добров, а третье – Олег Лисник.

"Искусственный интеллект подарил новые возможности чат-боту Александре. Чат-бот – пример успешной цифровизации, которая сделала ежедневные поездки еще удобнее для горожан. Искусственный интеллект работает на всех 10 платформах, где доступен виртуальный помощник. С начала года он уже ответил на более чем 150 тысяч вопросов пользователей. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем внедрять нейросети в наши сервисы и повышать комфорт пассажиров", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Контролеры "Московского паркинга" 153 тысяч раз помогли водителям по вопросам платных парковок с начала года. Чаще всего граждане спрашивают об оплате или уточняют номер парковочной зоны. Контролеры также помогают пешеходам с навигацией по городу.

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