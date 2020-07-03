Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Лучшего водителя электробуса 2025 года назвали по итогам конкурса "Московские мастера". Первое место занял Роман Виноградов, второе – Дмитрий Добров, а третье – Олег Лисник.

"Искусственный интеллект подарил новые возможности чат-боту Александре. Чат-бот – пример успешной цифровизации, которая сделала ежедневные поездки еще удобнее для горожан. Искусственный интеллект работает на всех 10 платформах, где доступен виртуальный помощник. С начала года он уже ответил на более чем 150 тысяч вопросов пользователей. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем внедрять нейросети в наши сервисы и повышать комфорт пассажиров", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Контролеры "Московского паркинга" 153 тысяч раз помогли водителям по вопросам платных парковок с начала года. Чаще всего граждане спрашивают об оплате или уточняют номер парковочной зоны. Контролеры также помогают пешеходам с навигацией по городу.