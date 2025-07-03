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03 июля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

В Москве заметили экстремальную езду на арендованном самокате

"Миллион вопросов": автоэксперт рассказал, как не попасться на уловки при покупке машины

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Нюансы приобретения автомобиля обсудят в программе "Миллион вопросов"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

У станции метро "Корниловская" будет возведена новая транспортная развязка, сообщил Сергей Собянин. Она снизит нагрузку на Коммунарку и Калужское шоссе. Работы выполнены на 90%, а завершить их планируется в текущем году.

"Программа льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" позволяет привлекать предприниматели к восстановлению городской недвижимости и развитию сферы частного образования. Инвесторы уже открыли 19 частных детских садов в городских зданиях и помещениях. Общая площадь объектов, расположенных в 8 административных округах, составляет 27,8 тысячи квадратных метров", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Новый мост-парус в районе Новозаводской улицы готов на 15%. На объекте протяженностью 250 метров будет четыре полосы движения для автомобилистов и тротуары – для пешеходов.

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