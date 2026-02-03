ЦБ и страховые компании могут отменить натуральное возмещение по ОСАГО

Центральный банк и страховые компании в России обсуждают возможность модификации или полной отмены натурального возмещения ущерба по ОСАГО. Речь идет о норме, которая обязывала страховщиков ремонтировать автомобили с использованием новых деталей и в жесткие сроки.

Причиной для пересмотра правил стал заметный рост убыточности сегмента, отчасти вызванный действиями мошенников при урегулировании споров. При этом полный отказ от натурального возмещения может повлечь за собой рост тарифов для автовладельцев и снижение комиссий страховых агентов.

