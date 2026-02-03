Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 12:00

Транспорт

ЦБ и страховые компании могут отменить натуральное возмещение по ОСАГО

ЦБ и страховые компании могут отменить натуральное возмещение по ОСАГО

В Подмосковье стали бронировать места на заснеженных парковках

В Москве начали тестировать новый электробус с технологией ночной зарядки

В МЖД сообщили о задержках пригородных поездов из-за морозов

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 3 февраля

Два "Сапсана" до Санкт-Петербурга задерживаются в пути по техпричинам

Дептранс сообщил о возможных затруднениях в движении в Москве 3 февраля

15-километровые заторы образовались на трассе М-4 "Дон" из-за непогоды

Льготные тарифы на такси установят для многодетных семей в России

Интервалы движения электросудов на Москве-реке могут увеличиться из-за ледовой обстановки

Центральный банк и страховые компании в России обсуждают возможность модификации или полной отмены натурального возмещения ущерба по ОСАГО. Речь идет о норме, которая обязывала страховщиков ремонтировать автомобили с использованием новых деталей и в жесткие сроки.

Причиной для пересмотра правил стал заметный рост убыточности сегмента, отчасти вызванный действиями мошенников при урегулировании споров. При этом полный отказ от натурального возмещения может повлечь за собой рост тарифов для автовладельцев и снижение комиссий страховых агентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика