В России отозвали более 55 тысяч автомобилей Kia из-за риска короткого замыкания

Росстандарт сообщил об отзыве более 55 тысяч автомобилей Kia, реализованных в России с 2010 по 2016 год. Причина – возможность короткого замыкания в моторном отсеке.

Отзыв касается моделей Sorento, Soul и Cerato. Владельцам машин предстоит заменить предохранители – эту процедуру можно пройти бесплатно в любом официальном дилерском центре. VIN-коды автомобилей, попавших под отзыв, опубликованы на сайте ведомства. Также автовладельцев уведомляют письмом или по телефону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.