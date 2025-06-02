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02 июня, 17:15

Транспорт

В России отозвали более 55 тысяч автомобилей Kia из-за риска короткого замыкания

В России отозвали более 55 тысяч автомобилей Kia из-за риска короткого замыкания

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Росстандарт сообщил об отзыве более 55 тысяч автомобилей Kia, реализованных в России с 2010 по 2016 год. Причина – возможность короткого замыкания в моторном отсеке.

Отзыв касается моделей Sorento, Soul и Cerato. Владельцам машин предстоит заменить предохранители – эту процедуру можно пройти бесплатно в любом официальном дилерском центре. VIN-коды автомобилей, попавших под отзыв, опубликованы на сайте ведомства. Также автовладельцев уведомляют письмом или по телефону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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