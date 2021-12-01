В Тверь теперь можно будет уехать с автовокзала "Северные ворота"

С автовокзала "Северные ворота" теперь можно уехать в Тверь. По скоростной магистрали М-11 запустили автобусы нового перевозчика.

Билеты на них стоят в 2 раза дешевле, чем на другие популярные виды транспорта, да и добраться до места назначения можно быстрее, чем на электричке. По словам руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, автобусы должны составить реальную конкуренцию другим видам транспорта и стать достойной альтернативой для пассажиров.

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