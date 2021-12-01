Тематический поезд "Сила конкуренции" начал курсировать в столичном метро

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Тематический поезд "Сила конкуренции" начал курсировать на Арбатско-Покровской линии столичного метро, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Особенностью состава является интерактивная квиз-игра о жизни столицы, в которой пассажиры смогут проверить свои знания. Также в каждом вагоне поезда можно узнать об одной из сфер жизни города через призму конкуренции на рынке.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что это уже 22-й брендированный состав с начала года.
"Мы уделяем внимание тому, чтобы все тематические поезда, которые перевозят наших пассажиров, были информативными. Нам показалось интересным погрузить пассажиров в тему конкуренции в Москве не при помощи сухих фактов, а через сферы, на которые конкуренция влияет, – от промышленности до бизнеса и культуры", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Он добавил, что состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии полгода. Предполагается, что за это время он перевезет около двух миллионов пассажиров.
Ранее сообщалось, что тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг, начал курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В его оформлении принимали участие киностудии "Мосфильм" и "Ленфильм".
В столичном метро появится поезд, посвященный влиянию конкуренции на экономику
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