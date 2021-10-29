Пассажир рейса Москва – Сочи пожаловался в прокуратуру на обыски в самолете

Мужчина, летевший рейсом Москва – Сочи, пожаловался в прокуратуру на обыски пассажиров. Как только самолет приземлился, на борт поднялись полицейские.

Оказалось, что во время полета произошло преступление, кто-то украл плед из бизнес-класса. Выйти из самолета люди могли только после тщательного осмотра их ручной клади.

Они рассказали, что обыск проводили без свидетелей, понятных и протоколов. По словам сотрудников авиакомпании, они устроили все это ради своей коллеги. Из-за недостачи пледа ее могли оштрафовать.

Также они рассказали, что пропажу все-таки обнаружили на кресле салона эконом-класса, когда на борту оставались 10–15 пассажиров.