"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС ЮЗАО

Ведущая программы "Рейд" Хильда Кармен вышла на дежурство с сотрудниками ДПС ЮЗАО Москвы.

В выпуск попало ДТП с участием автобуса, авария и конфликт автолюбителей во дворе дома. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.