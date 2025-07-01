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01 июля, 16:30

Транспорт

Новости регионов: на Крымском мосту образовался затор из-за наплыва туристов

Новости регионов: на Крымском мосту образовался затор из-за наплыва туристов

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Из-за того, что аэропорты закрыты, многие едут в Крым на машинах. В итоге в очереди на досмотр на Крымскому мосту скопилось более 700 автомобилей, утром 1 июля их количество доходило до тысячи. Затор растянулся на 10 километров. Время ожидания составляет около 3 часов. Очередь активно движется, но пропускные пункты не справляются с транспортным потоком.

Между тем в Сочи серферы вышли покататься на штормовых волнах. Любители острых ощущений вышли в море, несмотря на запрет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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