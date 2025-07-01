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01 июля, 15:15

Транспорт

Столичным водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Столичным водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт

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Столичным водителям порекомендовали пересесть на общественный транспорт, особенно в часы пик, из-за непогоды. Метеорологи отмечают, что столица оказалась в зоне глубокого и обширного циклона, охватывающего почти всю европейскую часть России.

В атмосферу поступает холодный арктический воздух, что и объясняет резкое похолодание. Последствия непогоды ощущаются повсеместно – в Москве фиксируют упавшие деревья, не работают прокаты и тележки с мороженым в парке "Яуза".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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