Столичным водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Столичным водителям порекомендовали пересесть на общественный транспорт, особенно в часы пик, из-за непогоды. Метеорологи отмечают, что столица оказалась в зоне глубокого и обширного циклона, охватывающего почти всю европейскую часть России.

В атмосферу поступает холодный арктический воздух, что и объясняет резкое похолодание. Последствия непогоды ощущаются повсеместно – в Москве фиксируют упавшие деревья, не работают прокаты и тележки с мороженым в парке "Яуза".

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