Функция привязки социальной карты к смартфону появится в Москве в 2023 году

В 2023 году пассажиры с льготным проездом смогут привязывать социальные карты в приложении "Метро Москвы". Сделать это можно на смартфонах на Android‎ и iOS.

Например, студенты смогут покупать льготные абонементы на соцкарту сами, им не нужно будет искать кассу. Пользователям iOS понадобится активировать билет на желтом терминале метро или валидаторе наземного транспорта.

Благодаря новой функции также можно проследить историю проходов и пополнений карты и посмотреть срок действия абонемента. А с 2 января для школьников и студентов появится единый льготный абонемент на все виды городского транспорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.