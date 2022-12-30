Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 12:45

Транспорт

Функция привязки социальной карты к смартфону появится в Москве в 2023 году

Функция привязки социальной карты к смартфону появится в Москве в 2023 году

"Актуальный репортаж": WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонах по всему миру

Новости часа: украинская ракета упала на территории Белоруссии

"Деньги 24": рынок смартфонов в России упал на 20%

Официальный сайт появился у Московского скоростного диаметра

"Актуальный репортаж": обладатели iPhone пожаловались на неработающие функции в РФ

Москвичи воспользовались онлайн записью к врачу более 100 млн раз за 2022 год

Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России

Новый сервис "Переезд в Москве" заработал на mos.ru

В Госдуму внесли законопроект о блокировке спам-звонков

В 2023 году пассажиры с льготным проездом смогут привязывать социальные карты в приложении "Метро Москвы". Сделать это можно на смартфонах на Android‎ и iOS.

Например, студенты смогут покупать льготные абонементы на соцкарту сами, им не нужно будет искать кассу. Пользователям iOS понадобится активировать билет на желтом терминале метро или валидаторе наземного транспорта.

Благодаря новой функции также можно проследить историю проходов и пополнений карты и посмотреть срок действия абонемента. А с 2 января для школьников и студентов появится единый льготный абонемент на все виды городского транспорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиитранспортвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика