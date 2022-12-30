Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Кассы и стойки "Живое общение" в столичном метро украсили хвойными гирляндами в преддверии Нового года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"До Нового года осталось совсем немного – мы празднично украсили кассы и информационные стойки "Живое общение" хвойными гирляндами", – говорится в сообщении.

В 2022 году в Москве украсили 16 стоек, вестибюли 51 станции метро, а также 26 станций МЦК и МЦД. Новогодние украшения появились на 18 станциях МЦК, 10 – Большой кольцевой линии БКЛ и 8 – МЦД. На станциях Кольцевой линии столичного метрополитена установили новогодние ели.

"Надеемся, что новогодний московский транспорт поможет создать настроение нашим пассажирам", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что проезд на метро, МЦК и наземном транспорте Москвы будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

В новогоднюю ночь также будут работать наиболее востребованные маршруты автобусов и трамваев.



Метро, МЦК и наземный транспорт будут работать в новогоднюю ночь бесплатно

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