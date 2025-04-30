Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

30 апреля, 11:30

Технологии

В Минцифры сообщили, что россияне позвонили по номеру 1945 почти 16 млн раз

В Минцифры сообщили, что россияне позвонили по номеру 1945 почти 16 млн раз

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Россияне позвонили по короткому номеру 1945 почти 16 миллионов раз. Об этом рассказали в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Функция появилась в рамках мультимедийной акции "Ура Победе!", которая приурочена к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Набрав номер, гражданам предлагают заменить обычные гудки военной песней, поставить логотип Победы либо послушать исторические записи ежедневных сводок Совинформбюро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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