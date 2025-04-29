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29 апреля, 15:30

Общество

В Москве стартовал исторический диктант к 80-летию Победы

В Москве стартовал исторический диктант к 80-летию Победы

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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице стартовал исторический диктант. Вопросы охватывают четыре основные темы: личности, даты, культуру и ключевые события. Особый акцент сделан на подвиги героев и важнейшие эпизоды войны.

Принять участие в диктанте могут все желающие. Его можно пройти онлайн на специальной странице портала "Молодежь Москвы" или очно – в столичных вузах в формате тестирования.

Исторический диктант в столице проводится дважды в год – в преддверии Дня Победы и Дня Героев Отечества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
обществогородвидеоАлина Гилева

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