В Москве стартовал исторический диктант к 80-летию Победы

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице стартовал исторический диктант. Вопросы охватывают четыре основные темы: личности, даты, культуру и ключевые события. Особый акцент сделан на подвиги героев и важнейшие эпизоды войны.

Принять участие в диктанте могут все желающие. Его можно пройти онлайн на специальной странице портала "Молодежь Москвы" или очно – в столичных вузах в формате тестирования.

Исторический диктант в столице проводится дважды в год – в преддверии Дня Победы и Дня Героев Отечества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.