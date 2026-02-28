В Роскомнадзоре подтвердили ограничения в работе мессенджера Telegram. Это связано с несоблюдением требований российского законодательства о защите персональных данных и противодействии мошенничеству. Глава профильного комитета Государственной думы Сергей Боярский заявил, что при выполнении всех норм мессенджер сможет продолжить работу в стране.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проведет проверку авиакомпании Azur Air из-за многочисленных задержек рейсов и возможных нарушений прав пассажиров. В случае подтверждения нарушений перевозчику могут грозить санкции вплоть до ограничения действия сертификата на полеты.

