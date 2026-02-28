Форма поиска по сайту

28 февраля, 21:30

Технологии

В Роскомнадзоре подтвердили ограничения в работе мессенджера Telegram

В Роскомнадзоре подтвердили ограничения в работе мессенджера Telegram

Россиянам рассказали, что изменится с 1 марта

Космонавты начали испытывать нового робота-помощника

Москвичам рассказали, как беспилотный поезд в метро определяет объекты

Новые правила для пользователей VPN-сервисов появятся в России

В ГД предложили обязать компании предупреждать клиентов о разговоре с роботом

Беспилотный поезд в московском метро сможет определять объекты на расстоянии до 200 метров

В Сети начали обсуждать возможную дату полной блокировки Telegram

Лучшие столичные решения для биоэкономики представили на Форуме будущих технологий

"Техно": какой язык учат нейросети

В Роскомнадзоре подтвердили ограничения в работе мессенджера Telegram. Это связано с несоблюдением требований российского законодательства о защите персональных данных и противодействии мошенничеству. Глава профильного комитета Государственной думы Сергей Боярский заявил, что при выполнении всех норм мессенджер сможет продолжить работу в стране.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проведет проверку авиакомпании Azur Air из-за многочисленных задержек рейсов и возможных нарушений прав пассажиров. В случае подтверждения нарушений перевозчику могут грозить санкции вплоть до ограничения действия сертификата на полеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

