25 февраля, 19:30

Технологии

Путин заявил, что Москва добилась хорошего уровня цифровизации

Путин заявил, что Москва добилась хорошего уровня цифровизации

Формирование нового состава Общественной палаты началось в России

Путин заявил, что теракт у Савеловского вокзала мог быть результатом вербовки

Песков назвал нарушением международного права планы передать Киеву ядерное оружие

Песков заявил, что передача Киеву ядерной бомбы является нарушением международного права

Путин встретился с вдовами героически погибших российских спецназовцев

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля

Путин вручил бойцам СВО госнаграды в День защитника Отечества

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Владимир Путин подписал закон об ответственности операторов связи

Москва добилась хорошего уровня цифровизации. Это отметил Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий в Центре международной торговли.

Президент предложил посвятить следующий форум внедрению в жизнь цифровых платформ. Также Путин осмотрел выставку передовых разработок, где был в том числе стенд Москвы. Крупнейшие корпорации и предприятия представили там инновационные решения в сфере биоэкономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

