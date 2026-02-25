Путин заявил, что Москва добилась хорошего уровня цифровизации

Москва добилась хорошего уровня цифровизации. Это отметил Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий в Центре международной торговли.

Президент предложил посвятить следующий форум внедрению в жизнь цифровых платформ. Также Путин осмотрел выставку передовых разработок, где был в том числе стенд Москвы. Крупнейшие корпорации и предприятия представили там инновационные решения в сфере биоэкономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.