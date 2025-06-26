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26 июня, 14:30

Технологии

В Москве прошла конференция GigaConf для инженеров и разработчиков

В Москве прошла конференция GigaConf для инженеров и разработчиков

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В Москве прошла технологическая конференция GigaConf, которая собрала более 2 тысяч инженеров и разработчиков. Ее организатором выступил Сбербанк, который представил обновленные продукты и разработки.

Мероприятие проходило на территории Хлебозавода № 9, ставшей площадкой для выставок, дискуссий и презентаций. Главной темой были новые возможности и перспективы развития генеративного искусственного интеллекта для людей и бизнеса.

Специалисты российских компаний и зарубежные гости обсудили влияние технологий генеративного искусственного интеллекта на IT-сферу, а также поделились опытом внедрения инновационных решений в бизнесе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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