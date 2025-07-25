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25 июля, 14:30

Технологии

Новости мира: массовый сбой произошел в работе спутникового интернета Starlink

Новости мира: массовый сбой произошел в работе спутникового интернета Starlink

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Произошел массовый сбой в работе спутникового интернета Starlink. Число жалоб по всему миру превысило 50 тысяч. Больше всего о неполадках сообщали пользователи в США, Канаде и Германии. Спустя 2,5 часа работу системы восстановили. Причиной назвали отказ ключевых программных сервисов. Starlink разработан компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска. Технология обеспечивает доступ в интернет через спутники.

Таиланд эвакуирует десятки тысяч жителей приграничных с Камбоджей территорий и закрывает там все погранпункты. Страны не объявляли друг другу войну, но местные власти заявили, что угроза безопасности населения остается. Ранее на спорном участке границы начались бои с применением тяжелой артиллерии, ракетных установок и авиации. Известно о 12 погибших. Туристов это не затронуло. Все популярные курорты Таиланда находятся на побережье, а это далеко от зоны эскалации конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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