В Москве начали тестировать сервис управления домофонами через приложение

В столице начали тестировать сервис по управлению домофонами через приложение. Теперь, чтобы открыть дверь в подъезд, не нужна даже магнитная карта.

Пока технологией могут воспользоваться жители восьми домов Северного, Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного административных округов, а также ТиНАО и Зеленограда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.