Москвичи пожаловались на европейские зарядки для техники Apple. По их словам, во время использования выбивает пробки в щитках, перегреваются блоки питания и перегорают удлинители.

Особенно часто это происходит при зарядке iPad и MacBook. Многие отмечают, что причина кроется в использовании европейских вилок с тремя контактами и дополнительных переходников. На эту деталь также указывают некоторые специалисты.

