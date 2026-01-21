Форма поиска по сайту

21 января, 08:00

Технологии

Москвичи пожаловались на европейские зарядки для техники Apple

Москвичи пожаловались на европейские зарядки для техники Apple. По их словам, во время использования выбивает пробки в щитках, перегреваются блоки питания и перегорают удлинители.

Особенно часто это происходит при зарядке iPad и MacBook. Многие отмечают, что причина кроется в использовании европейских вилок с тремя контактами и дополнительных переходников. На эту деталь также указывают некоторые специалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиигородвидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

